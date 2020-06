Bewoner bedreigd door inbreker: 28 maanden cel Wouter Hertogs

29 juni 2020

14u28 0 Bever Een Oost-Europese twintiger is veroordeeld tot 28 maanden cel voor een inbraak in een woning in Bever. De man werd betrapt door de inwoner maar kon ontkomen door de bewoner te bedreigen met een schroevendraaier.

De inbraak vond plaats op 22 januari van dit jaar. De bewoner van het huis in Bever was naar huis gekomen omdat hij een Proximus-medewerker verwachtte, maar bij zijn aankomst stootte hij in de badkamer op de twintiger. Die had al een halsketting en horloge in de hand en haalde meteen een schroevendraaier boven waarmee hij de bewoner bedreigde. De inbreker nam vervolgens de vlucht in een Citroën. Het slachtoffer verwittigde de politie en het vluchtvoertuig werd meteen geseind. Enkele uren later trof de Franse politie het voertuig aan. Dat werd op dat moment voortgeduwd door de twintiger omdat de wagen zonder benzine was gevallen. Bij zijn ondervraging door de politie ontkende de jongeman elke betrokkenheid bij de inbraak, maar voor de rechtbank gaf hij vrijdag de feiten toe. Naar eigen zeggen had hij volledig alleen gehandeld en had hij enkel met de schroevendraaier gedreigd.