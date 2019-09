Beverse verenigingen gaan de straat op en verkopen plantjes voor KOTK Michiel Elinckx

10 september 2019

18u21 2 Bever Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september slaan de verenigingen uit Bever de handen in mekaar en verkopen een heel weekend plantjes voor Kom op tegen Kanker.

Dit jaar werden er maar liefst 640 plantjes besteld. De azalea’s worden verkocht aan 7 euro per stuk. De opbrengst van de verkoopactie gaat naar de talrijke projecten van de Vlaamse Liga tegen Kanker, met dit jaar bijzondere aandacht voor kinderen en kanker, psychosociale ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. Wie plantjes wil bestellen, kan dat via Philippe Allert op 054/58.71.75 of 0476/45.20.68.