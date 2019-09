Bever krijgt eigen muziekafdeling (met hulp van SPH Crescendo) Michiel Elinckx

06 september 2019

11u34 0 Bever De academie muziek-woord-dans van Gooik heeft een nieuwe afdeling geopend in Bever.

De lessen muziekbeleving vinden plaats in een lokaaltje van GBS Ak’Cent. Crescendo, de jeugdafdeling van de fanfare Sint-Pieters-Herleving, zal de lessen in goede banen leiden. Tijdens de lessen muziekbeleving zullen deelnemers in contact komen met de verschillende aspecten van muziek én notenleer. De lessen zijn op donderdag 5 september gestart. Iedereen kan zich tot eind september inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 70 euro. De lessen vinden telkens plaats op donderdag van 16.45 uur tot 18.45 uur.