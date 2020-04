Bever is enige gemeente in Vlaams-Brabant zonder coronabesmettingen: “Laten we hout vasthouden dat de situatie zo blijft” Amber Gys

09 april 2020

16u22 16 Bever Slechts één Vlaams-Brabantse gemeente lijkt stevige weerstand te bieden tegen het coronavirus. In Bever is tot nu bij niemand een besmetting vastgesteld. “Wij mogen ons gelukkig prijzen”, klinkt het bij burgemeester Dirk Willem.

De gemeente Bever (niet te verwarren met Strombeek-Bever) ligt in de uiterste hoek van het Pajottenland, net tegen de Waalse grens. Het is tot nu toe de enige gemeente in Vlaams-Brabant waar nog geen enkele bevestigde coronabesmetting werd vastgesteld. In heel Vlaanderen zijn volgens de recentste cijfers slechts drie gemeenten zonder een coronabesmetting. Dé grootste vraag is: hoe doen ze dat?

In Bever is de boodschap duidelijk. De oppervlakte van de gemeente is 19.78 km² waarop iets meer dan 2000 mensen wonen. “We zijn een heel kleine gemeente die ook nog eens in een uithoek van de provincie gelegen is” vertelt burgemeester Dirk Willem. “Het is niet zo dat wij strengere maatregelen hebben genomen dan andere dorpen of gemeenten maar ik heb hier meer het gevoel dat mensen zich echt aan de voorgeschreven regels houden.”

Landelijk gelegen

Volgens Willem is de oorzaak hiervan de plattelandsligging. “Het is een boerendorp met veel platteland waar praktisch iedereen zijn eigen tuin heeft. Alle voedingswinkels zijn aanwezig in de gemeente waardoor de mensen hier niet onnodig de steden in moeten.” Aan social distancing doen, is voor de Bevenaren geen grote moeite. “Een groot deel van de bewoners is landbouwer en die zitten nu in een heel drukke periode, dat kan zeker ook een factor zijn.”

Procentueel gezien hebben de bewoners niet zoveel kans om besmet te raken. “Aangezien we met zo weinig inwoners zijn, vallen we dan weer procentueel in de hoogte gemeenten wanneer we wél besmetting of overlijdens zouden hebben.” De gemeente mag zich momenteel gelukkig prijzen. “We hebben heel veel geluk tot nu toe. Laten we hout vasthouden dat de situatie hier zo blijft.”

