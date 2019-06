Bever heeft opnieuw een bankfiliaal: ING heropent kantoor anderhalf jaar na plofkraak Gemeente zat al die tijd zonder geldautomaat Michiel Elinckx

15u05 0 Bever ING heropent zijn kantoor in het centrum van Bever. In 2017 bliezen dieven de geldautomaat op tijdens een plofkraak. De criminelen, die tot nu toe voortvluchtig zijn, namen geen buit mee, maar de schade was groot. Anderhalf jaar na de feiten heropent het bankkantoor de deuren.

31 oktober 2017. In het holst van de nacht wordt het nietige Bever opgeschrikt door een plofkraak. Omstreeks 4.10 uur bliezen criminelen een geldautomaat van een filiaal van Record Bank op de Plaats. De omliggende huizen daverden op hun grondvesten door de hevige explosie. De dieven probeerden een grote buit te maken, maar dat mislukte. Ze vluchtten weg voor de buurtbewoners uit het huis kwamen.

Overschakeling naar ING

De plofkraak was de eerste in een hele rij. Vooral in de grensstreek met Nederland werden verschillende bankautomaten volledig vernield. De eigenaars van de Record Bank van Bever sloten tijdelijk hun filiaal om de schade op te meten. Anderhalf jaar later heropenen ze hun deuren. “De paperassen hebben ons heel wat tijd gekost”, zegt kantoorhouder Dany Dasseleer. “Daarbij komt nog eens de overschakeling van Record Bank naar ING. Voor de plofkraak stond de transitie al op het programma, maar doordat alles vernield was, konden we opnieuw beginnen.”

Geen geldautomaat

Tot juni 2018 konden klanten enkel in het kantoor terecht, daarna verhuisde het filiaal even naar Tollembeek. Sinds de plofkraak was er geen geldautomaat meer in het centrum van Bever. “Twee jaar geleden telde onze gemeente nog vier geldautomaten, maar die zijn allemaal verdwenen”, vertelt Dasseleer. “Meestal komt het door besparingsmaatregelen van de banken, die hun kleinere filialen opdoeken. Inwoners moesten naar Galmaarden of Herne gaan om geld af te halen. We kregen veel vragen over onze heropening, maar nu is het eindelijk zover.”

Geen schrik voor nieuwe plofkraak

In een gloednieuw kantoor ontvangt Dasseleer opnieuw klanten. Buiten staat er opnieuw een geldautomaat te blinken. “Schrik voor een nieuwe plofkraak? Niet echt. De plofkraak in 2017 was de enige in onze regio. Daarnaast konden de dieven geen buit maken. Waarom zouden ze dan terugkomen? Het is niet echt mogelijk om de geldautomaat extra te beschermen. ING doet er sowieso alles aan om de automaten zo veilig mogelijk te maken.”

Kantoren in Tollembeek en Bever

Dasseleer combineert het bankfiliaal van Bever met het kantoor in Tollembeek. Tijdens de week is het Tollembeeks ING-kantoor open tijdens de voormiddag, het filiaal in Bever opent in de namiddag. “Het is goed dat de mensen van Bever weer hun vertrouwde bank hebben. Ook voor de mensen van Sint-Pieters-Kapelle is het interessant, want daar is er ook geen geldautomaat meer. Ik denk dat veel mensen opgelucht adem kunnen halen. We werken ook met hetzelfde team als twee jaar geleden. Buiten het nieuwe kantoor en de nieuwe naam is er amper iets veranderd. We doen gewoon door op hetzelfde elan en met evenveel passie.”