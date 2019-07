Beroepsfotograaf Thierry Van Vreckem leert jou hoe je de beste vakantiefoto neemt Tom Vierendeels

02 juli 2019

15u11 6 Bever Thierry Van Vreckem (47) presenteert deze zomer een eigen item in het programma Cocktail van de regionale televisiezender Ring TV. De fotograaf uit Bever leert kijkers enkele kneepjes van het vak om zo mooie vakantiefoto’s te kunnen nemen. De kijkers met de mooiste foto’s kunnen mooie prijzen winnen.

“Iedereen mag zijn of haar mooiste vakantiefoto’s insturen”, verklaart Van Vreckem. “Die mogen in een ver land genomen zijn, maar ook evengoed in de eigen tuin. Het moet gewoon een prachtig beeld zijn dat veel sfeer weergeeft. Ik beoordeel de foto’s en kijk na of het volledige plaatje klopt. Een dure camera is niet nodig; ook foto’s genomen met de smartphone zijn zeker toegelaten. Waar ik wel een probleem mee heb: opgeblazen foto’s met te veel filters. Daar gaan veel mensen in de fout. Ze denken dat een foto in zwartwit met een hard contract door middel van een filter een goed beeld is. Dat is het dus niet. Ik kan alleen aanraden om een beeld zo neutraal mogelijk te houden.” Foto’s kunnen opgeladen worden via de site van Ring TV.

Thierry zelf heeft zijn strepen ook al verdiend in de wereld. Zo neemt hij foto’s voor autobouwer Suzuki en moet hij hiervoor weldra naar Noorwegen afreizen. Daarnaast mag hij zich de officiële fotograaf van voetbalclub RSC Anderlecht noemen. Ook op het circuit van Zolder is hij regelmatig te vinden als fotograaf bij WCB Racing Team uit Ternat. “En mijn beelden hangen ook uit bij Galerij Hores in Sint-Martens-Latem en Knokke”, weet Van Vreckem. “Zelfs uit New York kopen mensen mijn foto’s en onlangs werd nog een groot formaat verkocht aan een privéverzamelaar uit Boston.” In 2014 bracht hij ook het boek Polaroid Poetry uit, een boek vol kunstfoto’s die alleen maar met zijn iPhone werden genomen.