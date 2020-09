Auto knalt zijgevel van huis in Amber Gys

06 september 2020

Op de kruising van Poreel met Eeckhout in Bever is zaterdagmiddag een auto in een zijgevel beland. De schade is groot, en er was ook instortingsgevaar, maar bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De brandweer kwam meteen ter plaatse om de beschadigde muur te stutten. Met een speciale container en materiaal konden ze een tijdelijke constructie maken om verdere schade maximaal te vermijden.