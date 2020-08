Als enige hield Bever stand in pandemie, maar dorpje telt nu ook eerste besmetting: “Het moest er ooit eens van komen”

Bever

Bever is meer dan zes maanden gespaard gebleven van het coronavirus en bleef zo een hele tijd de enige gemeente in Vlaanderen. Tot nu dan, want op 20 augustus werd de allereerste besmetting bevestigd in de kleine gemeente. “Maar er is helemaal geen reden tot paniek”, licht burgemeester Dirk Willem toe. Wie de persoon precies is en of hij of zij tot een grote contactbubbel behoort is nog niet geweten.