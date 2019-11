Adrienne en Marcel trouwden 70 jaar geleden op 11 november 1949 Adrienne trok een zwart kleed aan omdat haar moeder pas was gestorven Marc Colpaert

11 november 2019

17u48 2

Marcel Decoster(94) en Adrienne Capron(92) uit Bever trouwden op 11 november 1949 in de kerk van Bever en vierden vandaag hun platina huwelijksfeest. Het jong, verliefd koppel had op het laatste moment hun trouwfeest enkele weken moeten uitstellen, omdat Alice de moeder van Adrienne plots gestorven was. Daarom trok Adrienne een zwart trouwkleed aan op haar trouwdag, nu 70 jaar geleden.

De hele familie was in feeststemming in de knusse landbouwerswoning van Marcel en Adrienne in het rustige Bever. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog loopt Marcel zijn Adrienne tegen het lijf. “Mijn zus had een café ‘La Coupole’ wat zoveel betekent als ‘de koepel’, in het centrum van Bever, achter de kerk. Daar kwam Marcel een pintje drinken en zo kregen wij verkering”, lacht Adrienne. Ons koppel trouwde wat later en kregen twee dochters Monique en Christine. Marcel begon samen met zijn echtgenote als landbouwer en was tevens nog enkele jaren loonwerker. “Onze twee dochters werden verpleegsters en dus was er niemand die het landbouw bedrijf wilde verzetten. Maar dat was niet zo erg, ze hebben ons de laatste jaren al flink geholpen”,vertelde Marcel. Ons platina koppel woont nog thuis maar krijgt natuurlijk heel wat hulp in de eerste plaats van de twee dochters, familie en daarnaast doen ze een beroep op Familiehulp en schakelen ze een poetsdienst in.

Wanneer we de trouwfoto van Adrienne en Marcel zien valt het op dat Adrienne die dag een zwarte jurk droeg. “Daar was een goede reden voor dat mijn moeder een zwarte jurk aanhad. Het trouwfeest moest enkele weken uitgesteld worden omdat Alice mijn grootmoeder en de moeder van Adrienne, kort voor de eerste trouwdatum kwam te overlijden. Er werd dan maar beslist om de trouw enkele weken later te laten doorgaan op de feestdag van 11 november”, vertelde Monique.

Marcel was in zijn jonge jaren nog doelman van de voetbalploeg uit Bever. “Vandaag ben ik nog de enige persoon van ons elftal dat in leven is, dat was nog eens een mooie tijd toen we gingen sjotten”, zegt een fiere Marcel. Adrienne werkte mee op de boerderij maar bakte gedurende vele jaren de lekkerste taarten voor de hele familie. “Telkens als we naar huis kwamen moesten wij zeker van drie verschillende taarten proeven, dat was niet goed voor onze cholesterol, maar wij genoten er wel van”, grapte Christine.

Vandaag is van voetballen of taarten maken geen sprake meer, maar toch geniet ons koppel van een leuke, oude dag op hun boerderij. Zeker als de hele familie naar huis komt is het telkens een groot feest. Die familie werd ondertussen groter met vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Ons platina koppel hoopt nog lang samen te kunnen blijven in hun huisje in Bever.