Beruchte dancing Holiday Club moet voor de vierde keer tijdelijk sluiten: “Sommige mensen durven zelfs niet meer te gaan tanken aan de overkant”

“Met dancing Holiday Club hebben we tien keer meer problemen dan met alle andere horecazaken in Groot-Zonnebeke samen en dat zijn er zo’n dertien. Tijdens een hoorzitting met De Sousa overliep ik alle klachten en feiten. Zo werd een vrouw die met een elektrische step op weg was naar haar werk achtervolgd door enkele bezoekers van de dancing. Ze probeerden haar handtas te stelen.”

Reactie van N-VA

“Moeten we nu al tevreden zijn dat de burgemeester op ons aandringen een klein beetje actie heeft ondernomen? De zaak werd al drie keer gesloten in 2,5 jaar tijd. Een sluiting voor amper één maand is een signaal van nagenoeg straffeloosheid. De burgemeester had al véél eerder moeten ingrijpen. Hij verklaart zelf in de pers dat hij al lang op de hoogte is van alle problemen. En nu, de derde keer, had hij toch eens klaar en duidelijk moeten stellen dat er paal en perk aan moet komen door de zaak te sluiten voor de maximaal mogelijke termijn van drie maanden.”