WZC Sint-Bernardus ontvangt 20.000 euro subsidie van provincie ADPW

28 november 2019

18u30 0

WZC Sint Bernardus uit Bertem heeft een subsidie van 20.000 euro gekregen voor woningdelen voor kwetsbare doelgroepen. De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal zo’n 1 miljoen euro in 31 woonprojecten. Hiermee wil ze vooral ‘het wonen van de toekomst’ stimuleren via projecten van woningdelen voor kwetsbare groepen en kwalitatief kernversterkend wonen. De provincie Vlaams-Brabant komt zo tegemoet aan de maatschappelijke vraag naar nieuwe, betaalbare en kwaliteitsvolle woonvormen.