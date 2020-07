Wit poeder in Leefdaal blijkt onschuldig spel van jeugdvereniging Joris Smets

16 juli 2020

10u32 6 Bertem Op sociale media maakten inwoners van Leefdaal melding over wit poeder dat op verschillende plaatsen in de gemeente was opgedoken. Dit werd aan de politie gemeld en zij startten een onderzoek. Het poeder blijkt nu onschuldig: het zou gaan om een spel van een jeugdvereniging.

Het poeder en de symbolen zorgden voor heel wat commotie op sociale media. Het poeder dook op langs het Voerwegje, tussen Slagberg en Parochieweg en inwoners vreesden dat het om vergif voor honden zou gaan. De technische dienst van de politie heeft het poeder nu onderzocht en het zou gaan om een soort bloem en een spel van een jeugdvereniging op kamp in de buurt.

“Onze technische dienst heeft dit onderzocht en stelt vast dat het poeder een soort bloem is”, klinkt het bij de politie. “Samen met de symbolen, die zeker niet verborgen zijn aangebracht, wijst dit op een spel van een jeugdvereniging uit de buurt of die in de buurt kampeert. We hebben stalen genomen die we nog een tijdje zullen bijhouden, maar niks wijst er momenteel op dat een verdere uitgebreide en dure analyse nodig is. Temeer omdat we ook geen klachten of meldingen van dierenartsen ontvingen over ernstig zieke dieren die zouden binnengebracht zijn.”