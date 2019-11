Waterlek in de Voerhoek ADPW

04 november 2019

In een woning in de Voerhoek in Bertem is maandagvoormiddag een grote hoeveelheid drinkwater binnengelopen als gevolg van een waterlek van het drinkwaternet. De Watergroep is meteen begonnen met een grondige inspectie van het probleem. Voorlopig is de exacte locatie van het lek nog niet gevonden. De watermaatschappij moet hiervoor een deel van de stoep openleggen. Om verdere schade aan de woning te voorkomen, is de hoofdkraan van de drinkwaterleiding afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat de woningen in de Voerhoek en in de onmiddellijke omgeving daarrond tijdelijk geen drinkwater kunnen nemen.

Van zodra de watermaatschappij meer informatie geeft, zal de gemeente hierover communiceren via www.bertem.be/Nieuwsberichten.