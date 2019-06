Vrouw naar ziekenhuis na val aan busperron ADPW

07 juni 2019

Een 79-jarige vrouw uit Bertem werd donderdagnamiddag even voor 18 uur met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze op de buskaaien op het Martelarenplein in Leuven ten val was gekomen. De vrouw verloor het evenwicht toen ze zich misstapte bij het opstappen van één van de busperrons. Ze klaagde van pijn aan de ribben.