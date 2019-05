Volledig vernieuwde ALDI opent deuren ADPW

27 mei 2019

15u55 1 Bertem De volledig vernieuwde ALDI aan de Tervuursesteenweg 167 in Bertem heeft zaterdag feestelijk de deuren geopend. De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit van topkwaliteit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting, enzovoort. “Zo wordt winkelen bij ALDI comfortabeler en nog eenvoudiger”, zo klinkt het bij de supermarktketen.

De ombouw van de winkel in Bertem maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst. De winkel is van maandag tot en met zaterdag geopend van 8.30 tot 19 uur. De winkeloppervlakte bedraagt 830 vierkante meter en er zijn zowat 80 parkeerplaatsen beschikbaar.