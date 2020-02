Voetbalveld FC Rapid maakt plaats voor nieuwbouw: zo ziet het eruit over twee jaar Joris Smets

16u23 0 Bertem Vandaag vond de officiële verkoop van het voetbalveld van FC Rapid in Bertem plaats. De gemeente verkoopt het stuk grond aan vastgoedmakelaar GML. Zij gaan er, in samenwerking met Huysewinkel vastgoed, starten met de bouw van een nieuw project. Er zal de komende jaren gewerkt worden aan 11 woningen en 40 appartementen waar er rekening wordt gehouden met een mooie integratie van een park en binnenpleinen.

De bouwvergunning wordt in april ingediend en men hoopt te starten met de bouw van het nieuw project in oktober. “We schatten dat we ongeveer twee jaar zullen nodig hebben voor de bouw”, klinkt het. “Veel mensen zijn op zoek naar een woonplaats en er is een algemene nood aan gediversifieerd wonen. Hier komen wij met dit nieuwe project aan tegemoet. We gaan ook maar de helft van het terrein gebruiken voor de nieuwbouw, de rest voor groen. Het wordt een groene oase genaamd ‘Rapidpark’ in het centrum van Bertem”.

Voor de bewoners van Bertem geldt er een exclusiviteit op de aankoop van appartementen en woningen. Zij krijgen gedurende een bepaalde periode voorrang hierop. Binnenkort volgt er een groot buurtfeest in Bertem waar het project officieel zal voorgesteld worden.