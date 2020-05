Voerwegje tussen de Langegracht en de Blankaart afgesloten van 7 tot 20 mei JSL

07 mei 2020

10u14 0 Bertem Van 7 tot 20 mei vinden er herstellingswerken plaats aan het Voerwegje tussen de Langegracht en de Blankaart. Het Voerwegje is daar dan ook in beide richtingen afgesloten voor alle weggebruikers.

AD bvba voert van 7 tot 20 mei in opdracht van de Dienst Waterlopen van de Provincie Vlaams-Brabant herstellingswerken uit op het Voerwegje tussen de Langegracht en de Blankaart. Er worden ook bomen gekapt. Om dit veilig te laten verlopen, wordt het Voerwegje van 7 tot 20 mei tussen de Langegracht en de Blankaart in beide richtingen afgesloten voor alle weggebruikers (fietsers en voetgangers). Er is een omleiding voorzien via de Langegracht en de Dorpstraat. Aan de Blankaart kan u dan weer het Voerwegje op.