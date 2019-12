Vlaams-Brabanders gaan voor meer natuur via samenaankoop ADPW

09 december 2019

968 Vlaams-Brabanders namen deel aan de succesvolle samenaankoop ‘Behaag je tuin’ van de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen en de provincie. Ze zorgen hiermee voor meer natuur in hun eigen tuin.

“Ook in het Dijleland is deze samenaankoop geslaagd”, zegt Jan Verroken, coördinator van het Regionaal Landschap Dijleland. “389 deelnemers uit de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee en Overijse bestelden 18.060 stuks plantgoed voor hagen, heggen en houtkanten, 735 hoogstambomen, 50 wilgenpoten, 200 bundels met wilgentakken en 169 klimplanten. Iedereen is bij deze bedankt om de regio Dijleland groener te laten kleuren”, aldus Verroken.

In september en oktober konden inwoners van 54 Vlaams-Brabantse gemeenten kwalitatief en streekeigen plantgoed bestellen. Zo kunnen ze hun tuin vergroenen met inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen.

“Met dit streekeigen plantgoed richten inwoners hun tuin natuurvriendelijker in en zorgen ze voor een hogere biodiversiteit in hun buurt”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. “Deze tweede samenaankoop was een succes. Niet minder dan 968 inwoners bestelden 58.213 stuks plantgoed voor hagen, heggen en houtkanten. Dit is samen goed voor 16 kilometer groene linten in de Vlaams-Brabantse tuinen. Via deze actie komen ook 1.441 hoogstam(fruit)bomen, 363 klimplanten en 68 wilgenhutten in tuinen terecht.” Door het succes van deze groepsaankoop wordt deze actie vanaf 1 september 2020 hernomen.