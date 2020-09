Vijftiger die burgemeester in blootje zet omdat bordeel moest sluiten, riskeert zes maanden cel voor laster: “Mijn cliënt kan niet tegen onrechtvaardigheid”

Bertem

Een huis dat dienst deed als bordeel in Bertem deed vorig jaar heel wat stof opwaaien in de kleine gemeente. Van de burgemeester moesten de vrouwen hun diensten elders aanbieden, maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij Serge R. Hij startte via mail een lastercampagne met erotisch getinte foto’s waarin hij burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld) viseerde. De vijftiger riskeert zes maanden cel voor laster en eerroof.