Vijfdaagse tentoonstelling ter herdenking van vliegtuigcrash 75 jaar geleden EDLL

08 november 2019

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van België en in aanloop van de 11 november-herdenking vindt er in Leefdaal een speciale tentoonstelling plaats. Op 26 november 1944 stortte een bommenwerper neer op het huis aan het kruispunt van de kasteeldreef met de A. Devriesestraat. In 2010 werd er op de exacte plaats van de crash een herdenkingsmonument onthuld. De vereniging Patton Drivers-Leuven centraal organiseren in samenwerking met de gemeente Bertem, de Erfgoedkamer Bertem vzw en geschiedenisliefhebber Dirk Vanderhulst een vijfdaagse tentoonstelling ter herdenking van de crash van de Amerikaanse bommenwerper. Met tal van herinneringsfoto’s, brokstukken van het vliegtuig, uniforms van de crew-leden en getuigenissen wordt de vliegtuigcrash herdacht. De tentoonstelling vindt nog plaats tot en met 11 november in gemeenschapscentrum Vlieg-In. Meer informatie vind je op www.leefdaal.be