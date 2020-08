Verschillende activiteiten in Bertem afgelast JSL

19 augustus 2020

19u32 0 Bertem Om drukte en het aantal contacten tussen personen te vermijden, worden verschillende activiteiten in Bertem afgelast. “Een spijtige beslissing, maar de gezondheid van organisatoren, bezoekers en medewerkers krijgt absolute voorrang”, klinkt het bij de gemeente.

In Bertem worden er ook in het najaar al verschillende activiteiten afgelast omwille van het coronavirus. Zo gaat de officiële opening van de petanquevelden, met petanquetornooi in Korbeek-Dijle, op 12 september niet meer door. Ook het Eglantier tuinfeest op 20 september zal niet meer plaatsvinden. Op de jaarmarkt van Bertem die normaal op 26 september zou plaatsvinden wordt ook te veel volk verwacht om nog te kunnen doorgaan en de viering van de sportkampioenen en cultureel verdienstelijke personen op 16 oktober wordt ook uitgesteld naar een nader te bepalen datum.