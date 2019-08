Verkeersmaatregelen tijdens autocross Leefdaal ADPW

14 augustus 2019

Op een terrein langs de Bredeweg en de Cornelisberg in Leefdaal wordt op zaterdag 17 en zondag 18 augustus een autocross georganiseerd. Om dit veilig te laten verlopen, worden de nodige verkeersmaatregelen genomen in de Bredeweg en de Korbeekstraat in Leefdaal. Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de Bredeweg, het deel tussen de Blokkenstraat en de Neerijse steenweg, met als rijrichting naar de Neerijse steenweg en in het onverhard gedeelte van de Korbeekstraat met als rijrichting naar de Dorpstraat. In de Korbeekstraat wordt een parkeerverbod ingesteld.