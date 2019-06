Verkeer tijdelijk verboden door buurtfeest in de Coige ADPW

20 juni 2019

16u16 0

Op zaterdag 22 juni vindt een buurtfeest plaats in de Kruisstraat in Leefdaal. Daarom wordt die dag tussen 16 en 24 uur alle verkeer verboden in de Kruisstraat tussen de Diepestraat en de Coige-steenweg. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Diepsstraat, Grensstraat en de Coige-steenweg.