Verdeling gratis bloemenzaad via krantenwinkels in Bertem en Leefdaal JSL

08 mei 2020

15u04 0 Bertem De bij is de belangrijkste natuurlijke bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Om de (honing)bij te helpen, zijn er veel bloemen nodig. Daarom verdeelt Bertem jaarlijks gratis zakjes bloemenzaad. Dit jaar kan u hiervoor terecht bij ‘t Roddelkot in Bertem en ‘t Schrijverke in Leefdaal.

Inwoners kunnen met een natuurvriendelijke tuin helpen om de bijen te laten overleven. Door blokken hout te voorzien met gaten maakt u een eenvoudig bijenhotel. Ook holle stengels of riet zijn ideaal als pleisterplaats voor solitaire bijen. Of door aangepaste bloemen te zaaien, kan u zorgen voor meer natuurlijke bijen.

Gratis zakjes

“In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant verdelen we gratis zakjes bloemenzaad voor natuurlijke bloemenweides”, klinkt het bij de gemeente. “Eén zakje is goed om 40 m² in te zaaien en bevat een fleurig mengsel met klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of koriander. Hoe later op het jaar u zaait, hoe later de bloemen bloeien, maar hoe langer er een voedselvoorraad is voor de bijen. Of zaai in de maand september voor opkomst in de lente van 2021.”

Door de coronacrisis is het gemeentehuis enkel toegankelijk op afspraak. “Daarom zijn we blij dat we dit jaar op de medewerking van ‘t Roddelkot in Bertem en ‘t Schrijverke in Leefdaal kunnen rekenen. U kan er, zolang de voorraad strekt, voor een zakje bloemenzaad terecht.”