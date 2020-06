Veilige verbinding voor dieren dankzij ecokruispunt De Hegge JSL

23 juni 2020

14u08 0 Bertem Tussen de Tervuursesteenweg en de Dorpstraat, vlakbij de grens van Leefdaal met Vossem, heeft aannemer Pro Natura het ecokruispunt De Hegge ingericht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Bertem wil dit open landbouwlandschap behouden en de ecologische verbindingsfunctie versterken.

Via het ecokruispunt kunnen dieren zoals ree, haas, das, vlinders en bijen de verbinding maken van noord naar zuid en omgekeerd, bijvoorbeeld van het Bertembos naar de Dijlevallei. “Deze uitwisseling is belangrijk om soorten in leven te houden en ervoor te zorgen dat ze sterk genoeg zijn om een veranderende omgeving aan te kunnen”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Bertem. “Andere dieren zoals geelgors en patrijs vinden er een biotoop om hun jongen groot te brengen. De route kruist hier ook de waterloop de Voer, een belangrijk verbindend natuurelement.”

Kleurrijker en gevarieerder

De inrichting van het ecokruispunt gebeurde door de aanplant van een brede houtkant, een strook met bomen en struiken. Daarnaast werd een bloemenrijke grasstrook ingezaaid langs de bestaande holle weg. “Sommige van de gras- of struikbewoners jagen op plaagsoorten die landbouwgewassen aantasten. Zo helpen ze de landbouwer bij gewasbescherming. De planten houden ook grond vast bij hevige regenval. Het landschap wordt kleurrijker en gevarieerder.”

De gemeente Bertem draagt 30% van de inrichtingskosten. Het overige bedrag betaalt de Vlaamse overheid.