Vechtersbazen moeten niet naar cel KAR

17 juli 2019

Twee mannen zijn veroordeeld voor een vechtpartij in Bertem vorige zomer. Het duo bleek onder invloed van cannabis toen ze op de vuist gingen met het slachtoffer. Een derde persoon werd vrijgesproken omdat het niet duidelijk was of hij tussenkwam in het gevecht of ook klappen uitdeelde. “Twijfel speelt in het voordeel van beklaagde”, aldus de rechter. De twee anderen kregen respectievelijk een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel en de probatie-opschorting.