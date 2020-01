Twee weken tijdelijke verkeerslichten in de Boskee door wegenwerken ADPW

09 januari 2020

12u18 0

De dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant herstelt van 13 tot 24 januari de oever van de Voer aan de Boskee en de Slagberg in Leefdaal. Hierdoor is een deel van de rijbaan in de Boskee niet toegankelijk. Het verkeer wordt er door tijdelijke verkeerslichten geregeld.

Om de rechteroever van de Voer aan de Boskee en de Slagberg in Leefdaal te herstellen, zijn de berm, het voetpad en een deel van de rijbaan van de Boskee niet toegankelijk. Ook de zachte berm van de Slagberg ter hoogte van het Molenhuis wordt in gebruik genomen door de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant.

Het verkeer in de Boskee wordt van 13 tot 24 januari geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Aan de overzijde van de werken wordt een parkeerverbod ingesteld.