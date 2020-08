Twee spelers V.C. Bertem-Leefdaal testen positief KAR

24 augustus 2020

17u32 0 Bertem Bij voetbalclub V.C. Bertem-Leefdaal hebben twee spelers positief getest op Covid-19. Het gaat om een speler van de U21 en om een senior.

De besmettingen dateren van maandag 10 en donderdag 13 augustus. “Toen we op de hoogte werden gebracht, zijn de spelers van de eerste ploeg in quarantaine gegaan en zijn ze getest. Omdat de speler van de U21 met de spelers uit vierde provinciale had meegetraind hebben we daar hetzelfde gedaan”, reageert voorzitter Albert Mees. “Uit de testen daarna bleek dat niemand meer positief was, dus de trainingen kunnen opnieuw hervat worden”, besluit de voorzitter van de fusieclub.