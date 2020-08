Taart & Zo is de nieuwe ambachtelijke bakker in Leefdaal Joris Smets

31 augustus 2020

18u04 0 Bertem Leefdaal kan zich vanaf morgen verlekkeren op een nieuwe warme bakker: Taart & Zo. Broers Brent en Robin van Rossum openen de familiezaak in het centrum van het dorp. “Er is nog maar één bakkerij in Leefdaal en die is vaak gesloten”, zegt Brent. “Er was dus vraag naar.”

“Mijn broer is bakker van opleiding en werkte tot voor kort zelf nog bij een bakkerij. Hij zei om te lachen ‘We doen er zelf een open’. En kijk: een paar maanden later is het werkelijkheid”, zegt Bent. “We zetten sterk in op het ambachtelijke: alles wat je bij ons vindt is ter plaatse en vers gemaakt. Onze specialiteit is, het zit in de naam, taarten. We maken ze op vraag van klanten in verschillende thema’s.”

Corona

Een groot openingsfeest zit er helaas niet in voor de nieuwe bakker in Leefdaal. “Corona maakt het niet gemakkelijk een nieuwe zaak te openen”, zegt Brent “Tijdens de voorbereidingen de laatste maanden waren er ook moeilijkheden met machines en producten omwille van corona dat vele bedrijven verlamde. Maar goed, alles is in orde gekomen en we zijn helemaal klaar voor de opening op 1 september. We mogen helaas niet echt reclame maken voor de nieuwe zaak omdat er dan opeens te veel volk tegelijkertijd zou kunnen komen. Via onze Facebookpagina kan je wel op de hoogte blijven van Taart & Zo.”

Info

Taart & Zo, Dorpstraat 495 in Leefdaal. Maandag: 06.30 uur tot 19.00 uur / Dinsdag gesloten / Woensdag - Vrijdag: 06.30 tot 19.00 uur / Zaterdag: 07.00 tot 18.00 uur / Zondag: 06.30 tot 17.30 uur