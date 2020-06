Studenten kunnen vanaf nu samen studeren in Ter Dijle JSL

09 juni 2020

12u21 0 Bertem Studenten die rustig samen willen studeren, kunnen dat nu ook in Ter Dijle in Korbeek-Dijle. Ook hier gelden de afstandsregels en om die te kunnen garanderen, is het nodig om vooraf te reserveren.

Wie niet graag alleen studeert en een rustig plekje zoekt om samen te studeren kan dit vanaf nu in Ter Dijle. Ook hier gelden de afstandsregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom voorziet de gemeente toezicht en vragen ze ook om je studieplek te reserveren. Je reserveert je plekje via onthaal@bertem.be. Je deelt dan mee welke dag en welk moment je wilt komen studeren: in de voormiddag tussen 9 en 13 uur of in de namiddag van 13 tot 17 uur. Natuurlijk kan een hele dag ook. Je hoeft niet perse op het beginuur aanwezig te zijn. Later rustig binnenkomen, kan altijd. Langer blijven, is niet mogelijk.