Stationsstraat Korbeek-Dijle afgesloten van 27 tot 30 april JSL

17 april 2020

10u38 0

De gemeente gaat de komende weken diverse herstellingen uitvoeren aan verschillende wegen en voet- en fietspaden. Van 27 tot 30 april is de Stationsstraat richting Korbeek-Dijle vanaf het kruispunt met de Ophemstraat afgesloten omwille van asfalteringswerken in Korbeek-Dijle. Er wordt een omleiding voorzien via de Waversebaan.