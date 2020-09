Sander Rietjens heeft eerste overwinning op zak: “Nu ga ik voluit voor het drieluik van de Ardennen Challenge” Erik Vandeweyer

23 september 2020

09u33 0 Bertem De voorbije weken liet Sander Rietjens al enkele keren zien dat de beste conditie niet ver meer verwijderd is. In Saint-Georges-sur-Meuse zette de belofte uit Leefdaal de puntjes op de i. Na een aanvalspoging van ruim vijftig kilometer mocht hij samen met Niels Vandyck sprinten voor de zege. Het verschil tussen beide tenoren op de meet was duidelijk.

Sander Rietjens was in Saint-Georges-sur-Meuse de absolute uitblinker. “Halverwege de koers kon ik samen met Niels Vandyck ontsnappen. Hij was voor mij de ideale bondgenoot om mee in de aanval te trekken. Je moet hem nooit aanmanen om mee te werken. Het was een merkwaardige race. Hoewel we lange tijd voorop konden blijven, hadden we toch nooit meer dan veertig seconden voorsprong. Tot de laatste bocht hebben we prima kunnen samenwerken. In de laatste kilometer wist ik dat onze voorsprong groot genoeg was om stand te houden. Toen heb ik Niels de kop kunnen opdringen. De laatste tweehonderd meter waren eerlijk; het was gewoon man tegen man.”

Sportief seizoen

Hoewel corona veel plannen in de war heeft gestuurd, is Sander Rietjens toch tevreden over de resultaten. “Voor de pandemie losbarstte, werd ik al zesde in Brussel-Zepperen. De voorbije dagen strandde ik op een tiende plaats in Eizer en een dertiende plaats in Vresse-sur-Semois. Die laatste koers is toch niet de meest gemakkelijke. Die resultaten toonden al aan dat het conditioneel wel allemaal op punt staat.”

“Tijdens de lockdown heb ik normaal kunnen trainen. Ik studeer chemie, maar alle lessen gingen online door. Ik hoefde me wel niet te verplaatsen. Daar spaarde ik tijd uit, maar anderzijds ga ik met de fiets naar de lessen. Die dagelijkse zeventien kilometer was ik dus kwijt. Motivatieproblemen kende ik niet, ik fiets gewoon heel graag. Het weer was altijd prima en er was weinig verkeer. De trainingsomstandigheden waren gewoon ideaal.”

Ardennen Challenge

Volgend weekend trekt Sander Rietjens de taalgrens over. “Ik neem deel aan de Ardennen Challenge. Je kan de drie etappes los van elkaar afwerken, maar ik heb gekozen om voluit voor het drieluik te gaan. Nadien volgen de Ronde van Lombardije, Parijs-Tours en de Giro Friuli. Die drie buitenlandse koersen zijn uiteraard allemaal afhankelijk van de coronasituatie. Ook het Belgisch kampioenschap in Lokeren staat nog op mijn programma, al is het parcours daar niet echt mijn ding. Op de vlakke omloop verwacht ik een nerveuze race. Dat ligt me niet.”