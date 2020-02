Roze zak nog tot voorjaar 2021 ADPW

06 februari 2020

Hij is er nog niet, de nieuwe blauwe zak. EcoWerf haalt nog tot het voorjaar van 2021 PMD op in de blauwe zak en zachte plastics in de roze zak. Zachte plastics zoals folies, yoghurtpotjes en champignonbakjes horen dus voorlopig nog niet thuis in de PMD-zak, maar wel in de roze zak. Dat laat het gemeentebestuur van Bertem weten.

De ingezamelde nieuwe afvalsoort (PMD en andere plastic verpakkingen) moet uitgesorteerd worden in sorteercentra tot kwaliteitsvolle fracties die worden aangeboden voor een duurzame en hoogwaardige materiaalrecyclage. De bestaande sorteercentra kunnen niet zoveel bijkomende soorten plastic verpakkingen verwerken. De nieuwe sorteercentra zijn nog volop in aanbouw en pas in het voorjaar van 2021 volledig operationeel. Daarom verloopt de invoering van de nieuwe blauwe zak in verschillende fases.