Rode Kruis roept op om bloed te komen geven in Leefdaal JSL

02 april 2020

10u07 1 Bertem De bloedinzamelingen van het Rode Kruis blijven doorgaan, om er samen voor te zorgen dat de bloedvoorraad op peil blijft voor patiënten die hierop rekenen. Dit gebeurt in heel veilige omstandigheden. U kan op 14 april tussen 18 en 20 uur in de Vlieg-In in Leefdaal doneren. Maak hiervoor op voorhand een afspraak.

U kan op dinsdag 14 april tussen 18 en 20 uur bloed geven in de Vlieg-In, Vlieguit 6 in Leefdaal. Maak vooraf een afspraak via de website van het Rode Kruis. Zo kunnen de donoren maximaal gespreid worden en kan de veiligheid van zowel donoren als medewerkers ook in deze coronatijden gegarandeerd worden. Uw bevestigingsmail geldt als legitimatie voor uw verplaatsing.