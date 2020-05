RESTORECENSIE: ‘Kaay uw kok aan huis’ Kim Aerts

27 mei 2020

06u00 0 Bertem Normaal kookt hij dagdagelijks voor Vlaamse parlementariërs, maar het coronavirus noopte Kaay Verachtert om ook buiten de keuken creatief uit de hoek te komen. Met zijn traiteurdienst brengt hij nu elk weekend ‘lockdownfood’ aan ieders deur.

Kaay Verachtert (26) uit Bertem heeft al heel wat culinaire kilometers gereden. Als tiener trok hij naar de gerenommeerde hotelschool Ter Duinen. Van daaruit ging het van sterrenrestaurants in België en Nederland naar restaurant Montiel in Barcelona. Verachtert werd nog uitgezwaaid als pupil van Jeroen Meus in diens voormalig restaurant Luzine. En hij stond ook mee aan de wieg van het Leuvense tapasrestaurant Zappaz. Ondanks zijn jeugdige leeftijd proef je de ervaring in het bord. Afgelopen weekend schotelde hij tartaar van zeebaars en traag gegaarde biologische kip voor.

In de geleverde doos zitten vier bakjes en vier potjes met garnituur. Het bijgevoegde stappenplan is even simpel als logisch om het menu met restaurantniveau thuis op tafel te toveren. Het torentje van zeebaars schep je met een platte spatel op de borden. Daarna dresseren we de ceviche, vissaus met dille-olie, mooi rondom de koude tartaar van zeebaars. Op een warme lentedag komt deze plat het beste tot zijn recht. Een frisse toets van komkommer waar een krokantje van tacodeeg wat tegenwerk biedt. Hoe snel je het menu afwerkt, bepaal je natuurlijk zelf.

Omdat de honger groot was, lonkte de oven al snel naar het hoofdgerecht. Het bakje met de traag gegaarde biologische kip schoven we als eerste in de op 180 graden voorverwarmde oven. Na vijf minuten kwam ook het bakje pasta de kip vergezellen voor nog zo’n achttal minuten. Achteraf gezien was tien minuten beter geweest, maar dat is natuurlijk ovenafhankelijk. Nu ja, bij die eerste hap pasta waren we onze zorgen meteen vergeten. Niet saliveren (kwijlen), was geen optie. Je proeft dat deze pasta zelf gedraaid is en à point is afgekookt. Om dan nog maar te zwijgen van de kip met courgetti, drijvend in parmezaansaus. Dat werk je verder af met de basilicum en pijnboompitjes. Dat laatste potje waren we bijna vergeten, toen de dampende geuren ons tegemoet kwamen. De biokip blijkt een smaakbommetje - achteraf laten we ons graag vertellen dat ze 24 uur gepekeld werd in een kruidenbad. Onze lege borden konden zo terug de keukenkast in.

Na het hoofdgerecht mocht het dessert niet anders dan een voetnoot worden. Maar de mousse van mascarpone met witte chocolade aanzagen we graag als deus ex machina. Een gesmaakte zoete afsluiter met extra kaastoets van Philadelphia met braambessensaus op een bedje van speculooscrumble. Bovenstaande voor 28 euro lijkt niet met de haren getrokken.

Kaay opereert sinds kort in de keuken onder de naam ‘Kaayuwkokaanhuis’. Op zijn gelijknamige Facebookpagina vind je al zijn gerechten en afhaalopties terug. Wie het jong keukengeweld een hele avond in huis wil halen, kan hem ook boeken voor een etentje onder vrienden.

Score

Eten: 8/10

Snel bediend: 10/10

Kostprijs: 8/10

Gegevens

Kaay uw kok aan huis, Facebookpagina: https://www.facebook.com/Kaayuwkokaanhuis en website (in opbouw): https://kaayuwkokaanhuis.com/

Reservatiemail: verachtertkaay@gmail.com

Prijzen

Menu: 28 euro, bijpassende fles wijn/cava: 12 euro

Afhalen

Bestellen kan via mail. Leveren gebeurt gratis binnen een straal van twaalf kilometer rond Leefdaal (Bertem). Afhalen ter plekke kan ook na reservatie. Betalen kan met cash of bankapp.