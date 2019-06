Rechter in kortgeding beslist midden juli of Valentina (5) gratis geneesmiddel moet blijven krijgen Robby Dierickx

05 juni 2019

15u35 1 Bertem Op woensdag 19 juni vindt bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de kortgedingprocedure tegen de Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant BioMarin plaats. Een maand later zal beslist worden of het bedrijf voorlopig nog het geneesmiddel Vimizim gratis moet blijven aanbieden aan de 5-jarige Valentina Grimaldi uit Leefdaal. Het meisje lijdt aan het uiterst zeldzame syndroom van Morquio.

Het syndroom zorgt voor afwijkingen van het skelet, waardoor patiënten een kleine lichaamslengte behouden met als gevolg dat de wervelkolom kan verkrommen. De kans op long- en hartproblemen is daardoor groter. Slechts een tiental landgenoten lijdt aan de ziekte. Toen twee jaar geleden de diagnose bij Valentina Grimaldi vastgesteld werd, startten de ouders met een procedure tot erkenning én terugbetaling van het peperdure geneesmiddel Vimizim. Zover kwam het nog niet, maar in maart vorig jaar besloot de Amerikaanse producent BioMarin wel om het geneesmiddel tijdelijk toe te kennen aan Valentina. Het meisje leefde helemaal op en kan sindsdien eindelijk hele dagen naar haar school in Sterrebeek. In februari besloot de firma de leveringen echter stop te zetten. De familie diende daarop een eenzijdig verzoekschrift in bij de rechter, die besliste dat de leveringen moesten doorgaan tot de kortgedingprocedure behandeld wordt.

En die behandeling staat voor woensdag 19 juni gepland. “BioMarin krijgt daar de kans om zich te verdedigen”, vertelt Debbie Tegenbos, de mama van Valentina. “We weten dus niet wat dat zal opleveren.” Midden juli wordt een uitspraak verwacht. De rechter zal beslissen of de firma het geneesmiddel moet blijven aanbieden of niet. “Het is dus bang afwachten.”

Ondertussen wordt de familie wel gesteund door het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Nochtans weigerde de minister eerst zelf juridische stappen tegen de firma te ondernemen”, vertelt Debbie Tegenbos nog. “Toen ons eenzijdig verzoekschrift goedgekeurd werd, kregen we plots toch steun. Ondanks dat het wat als vijgen na Pasen voelt, kan de steun van de federale overheid wel extra gewicht in de schaal leggen.”

Daarnaast heeft de familie ook nog een juridische procedure lopen om het geneesmiddel te erkennen in ons land. Wanneer in die zaak een uitspraak verwacht mag worden, is niet duidelijk.