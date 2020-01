Politiezone Voer en Dijle reikt eerste ‘Certificaten Inbraak Veilig’ uit ADPW

24 januari 2020

In Bertem werden donderdag de twee eerste ‘Certificaten Inbraak Veilig’ uitgereikt aan twee bewoners uit de gemeente. Zij waren de eerste twee gegadigden wiens woning bouwtechnisch op gebied van inbraakwerendheid aan de vooropgestelde eisen voldeed.

“Het ‘Certificaat Inbraak Veilig’ betreft een project hetwelk op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid) werd opgestart en waarin de politiezone Voer en Dijle, in samenwerking met de vier respectievelijke gemeenten Tervuren, Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee, mee is ingestapt medio 2018. Burgers kunnen gratis een professioneel advies aanvragen via de politiezone Voer en Dijle, waarna een gediplomeerd diefstalpreventieadviseur de woning komt bekijken en de burger in kwestie het certificaat kan behalen. Na het behalen van het certificaat is de betreffende woning in principe voor minimaal 3 minuten inbraakveilig, waarbij potentiële inbrekers zullen ontmoedigd of afgeschrikt worden en zij de betreffende woning links laten liggen”, zo klinkt het.

De bedoeling is dat het project naar de toekomst toe nog verder wordt uitgebouwd en aan bekendheid onder de bevolking wint, zodoende meer en meer woningen beter beveiligd zullen zijn tegen inbraken. De gegadigden ontvingen vandaag hun certificaat uit handen van de burgemeester Joël Vander Elst, in aanwezigheid van de korpschef Vanhoyland en projectcoördinator Theys van de politiezone Voer en Dijle, en diefstalpreventieadviseur Debuyst.