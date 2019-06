Pinksterfeesten in Leefdaal ADPW

06 juni 2019

In het centrum van Leefdaal vinden zaterdag, zondag en maandag de Pinksterfeesten plaats. Zaterdag om 17 uur worden de festiviteiten geopend aan de Vlieg-In met medewerking van de Koninklijke Fanfare St.-Lambertus. De avond wordt afgesloten met een karaoke in het Pallekeshof. Zondag van 9 tot 13 uur is er een rommelmarkt voorzien. Later die dag volgen ook een petanquetornooi en een barbecue. Vanaf 22 uur is er in de sportzaal een 90's fuif met cocktailbar. Zaterdag, zondag en maandag is er doorlopend kermis van respectievelijk 15, 14 en 14 uur.

Dit is natuurlijk alleen mogelijk als er ook de nodige verkeersmaatregelen genomen worden. Vanaf donderdag 6 juni om 17 uur tot maandag 10 juni om 20 uur is parkeren op de parking achter de gemeentelijke sportzaal in Leefdaal verboden. De parking is dan voorbehouden aan de organisatie om er de attracties op te stellen

Van zaterdag 8 juni om 16 uur tot en met maandag 10 juni om 17 uur wordt de Dorpstraat vanaf de krantenwinkel ‘t Schrijverke tot aan de parking van de Vlieg-In volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is een wegomleiding voorzien via de Mezenstraat, Tervuursesteenweg en Boskee.