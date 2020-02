Paddenoverzet in Leefdaal ADPW

06 februari 2020

09u43 0

Natuurpunt Bertem start op zondag 9 februari een paddenoverzetactie in Leefdaal. Er wordt een scherm geplaatst waarlangs de padden geleid worden. Op weg naar de kasteelvijver in Leefdaal moeten de padden de drukke Boskee oversteken. Om het aantal verkeersslachtoffers onder de padden en kikkers te beperken, zet Natuurpunt deze paddenoverzetactie op. De gemeente is op zoek naar nog heel wat helpende handen.

“We plaatsen een scherm aan één kant van de Boskee dat deels in ingegraven. Onderweg stuiten de dieren op het scherm en proberen hun weg langs het scherm verder te zetten. Op geregelde afstanden graven we ook emmers in, zodat de dieren hierin vallen. Vrijwilligers zullen die emmers dagelijks controleren en de dieren op een veilige manier de straat over zetten”, zo luidt de boodschap.

Natuurpunt Bertem kan voor deze paddenoverzetactie rekenen op de medewerking van GBS Leefdaal en de steun van het lokaal bestuur Bertem. “Indien je zelf zou willen helpen, kom dan op zondag 9 februari om 13 uur naar de Boskee in Leefdaal. Breng zeker ook een schop of een spade mee om het scherm en de emmers te helpen ingraven. Ook voor het controleren van de emmers en het overzetten van de diertjes kan Natuurpunt nog meer helpende handen gebruiken”, klinkt het nog.

Meer info is te verkrijgen op de Facebookgroep ‘Paddenoverzetactie in Leefdaal’ of via natuur.bertem@gmail.com.