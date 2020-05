Onderhoudswerken op de Tervuursesteenweg uitgesteld Kim Aerts

20 mei 2020

15u11 0 Bertem Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft onderhoudswerken gepland op de Tervuursesteenweg tussen Berg Taborweg in Leuven en de Weygenstraat in Bertem. Normaal zouden de werken starten op 25 mei, maar die zijn nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De rijweg wordt in beide richtingen voorzien van nieuwe onderlagen met asfaltwapening en toplaag in asfalt. Ook het fietspad krijgt waar nodig een lokaal onderhoud. AWV wil hiermee het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de gewestweg verhogen. Als de werken van start gaan, is het mogelijk dat de toegang tot lokale uitritten van woningen tijdens de asfalteringswerken moeilijk bereikbaar zijn. Over een afstand van ongeveer drie kilometer, tussen de Berg Taborweg en de Weygenstraat, krijgt de rijweg in beide richtingen nieuwe onderlagen met asfaltwapening en een toplaag asfalt.

Het fietspad wordt vernieuwd op de plekken waar het er slecht aan toe is. Het merendeel van de fietspaden op dit traject zijn aanliggend verhoogd aangelegd in beton. Een deel van de fietspaden tussen de Terbankstraat en de Groeneweg (op het grondgebied van Leuven, red.) krijgen een opvallende kleur en duidelijke markeringen, zodat ze beter zichtbaar zijn. De ligging van de fietspaden verandert niet. Het traject loopt over drie kilometer en wordt in twee fasen verdeeld, waarbij telkens een rijstrook in 1 richting volledig wordt afgesloten. Op de andere rijweg kan het verkeer dan doorrijden. De nieuwe startdatum is nog niet bekend.