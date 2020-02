Onderhoudswerken aan netwerk, hinder op 6 februari ADPW

05 februari 2020

20u18 0

Op donderdag 6 februari zal een externe firma onderhoudswerken uitvoeren aan het informaticanetwerk van de gemeente Bertem. De administratieve diensten kunnen basishandelingen doen op hun pc. Al zullen specifieke toepassingen die in de cloud staan met momenten niet bereikbaar zijn voor hen. Dit kan hinder geven aan de loketten. Plan bij voorkeur een dringend bezoek de dag ervoor of erna in.

“Hou de dag zelf rekening met eventuele vertraging aan de balie als u een bezoek inplant. Onze medewerkers doen hun best om uw dossier verder af te handelen. Breng cash geld mee om storingen via betalingen met Bancontact te voorkomen. Ook het e-mailverkeer zal vertraging oplopen. Telefonisch zijn we wel bereikbaar”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.