OCMW zoekt commerciële activiteit voor woning in Dorpstraat ADPW

25 oktober 2019

11u08 0 Bertem Het OCMW Bertem verkoopt of verhuurt het perceel aan de Dorpstraat 495 in Leefdaal om er een economische activiteit uit te bouwen. Tot 12 november om 13 uur kunnen geïnteresseerden een bod in het gemeentehuis afgeven.

De aankoopprijs mag niet lager liggen dan de geschatte verkoopswaarde van het gebouw, vastgesteld door de landmeter-expert. Dat bedraagt 275 000 euro. De kandidaat-koper of -huurder moet in een nota van maximum drie A4-bladen beschrijven welke activiteit hij zal ontwikkelen in het gebouw. Een voorstel wordt hoger gequoteerd als het de diversiteit van het commercieel aanbod in Leefdaal verhoogt of veiligstelt. Daarmee wordt bedoeld dat de bieder een niet-bestaand commercieel aanbod in de deelgemeente Leefdaal ontwikkelt of dat hij een commercieel aanbod dat met een redelijke zekerheid dreigt te verdwijnen behoudt. Als het voorstel verenigbaar is met de mobiliteitsvisie voor het dorpscentrum van Leefdaal, of het een commercieel aanbod betreft dat hoofdzakelijk gericht is op lokaal cliënteel, wordt ook hier voorkeur aan gegeven. Het perceel zal worden verkocht in de staat zoals het nu is.