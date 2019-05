Nieuwe speeltuin geopend in Leefdaal ADPW

29 mei 2019

Leefdaal heeft er sinds het afgelopen weekend een speeltuin bij, ter hoogte van de Dorpstraat 540 in Leefdaal, aan de gemeentelijke basisschool. Tijdens de schooluren is de speeltuin open voor de kinderen van de school. Buiten de schooluren kan elk kind tussen 2 en 7 jaar zich uitleven in de nieuwe speeltuin.