Nationale loterij viert 444 444ste lid van de Lottery Club in krantenwinkel ‘t Roddelkot De 63-jarige man uit Bertem ontving een cheque t.w.v. 620 euro EDLL

22 juni 2019

17u02 0 Bertem Vandaag werd het 444 444ste lid van de Lottery Club door de Nationale Loterij in de bloemetjes gezet. De winnaar, een 36-jarige man uit Bertem, ontving een cheque ter waarde van 620 euro voor een diner in sterrenrestaurant ‘La Villa in the Sky’ in Brussel.

De Lottery Club is sinds april 2016 het voordelenprogramma van de Nationale Lotterij. “Het programma is volledig gratis en de leden kunnen deelnemen aan wedstrijden om bijvoorbeeld VIP-tickets van festivals of cadeaubonnen te winnen. Het is eigenlijk een manier om de leden te laten terug komen naar hun winkelpunt”, zegt Caroline Vangoidsenhoven van de Nationale Lotterij.

Een 63-jarige man uit Bertem kon zich vandaag het 444 444ste lid noemen van de Lottery Club. De prijs werd overhandigd in zijn favoriete krantenwinkel ‘t Roddelkot in Bertem. “Dat gebeurt niet elke dag dat je iets wint, dus ik ben wel blij. Ik ga mijn vrouw meenemen naar het sterrenrestaurant voor haar verjaardag”, klinkt het bij de winnaar. Hij speelt al 41 jaar met de lotto.

Tussen 14 uur en 15 uur volgden er nog een speciale actie van de Nationale Loterij om ook het verkooppunt extra in de kijker te zetten. Alle leden van de Lottery Club, die krantenwinkel ‘t Roddelkot hadden aangeduid als favoriete winkelpunt, konden meedoen aan een tombola om dezelfde cheque te winnen. Johan Moerenhout (49) uit Kortenberg was de gelukkige winnaar. “Op zaterdag komen wij altijd met een hele groep naar ‘t Roddelkot. Ik ken de eigenaars ook al lang en de sfeer zit hier goed. Ik ben uiteraard heel tevreden met de prijs, maar ik ga toch nog even nadenken over wie ik zal meenemen”, aldus Johan.