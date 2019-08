Mutotoloop doorkruist Leefdaal ADPW

01 augustus 2019

Op vrijdag 2 augustus vindt de elfde editie van de Mutotoloop plaats. De loopwedstrijd zal starten in Tervuren en loopt door de velden van Duisburg en Vossem, maar komt ook over de Raffelberg in Leefdaal. Inschrijven voor de loopwedstrijd gebeurt aan de kassa vanaf 18 uur, aan café In Den Congo in Vossem. Er worden drie afstanden gelopen: 5, 10 en 16 kilometer. De opbrengst gaat naar Mutoto, een project rond speelpleinwerking in Lumumbashi in Congo.