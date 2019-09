Motorrijder gewond na aanrijding op E40 ADPW

10 september 2019

Op de E40 in Bertem richting Luik is dinsdagmiddag omstreeks 16.15 uur een motorrijder lichtgewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen. De motorrijder ging daarbij tegen de vlakte, liep lichte verwondingen op en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een verpleegster die toevallig voorbijreed, zorgde voor de eerste hulp. Even werd er gevreesd voor veel verkeershinder, maar dat viel al bij al goed mee.