Massagesalon verdwijnt even snel als het gekomen is: Na gesprek met burgemeester heeft ook eigenares ingezien dat haar huisje van plezier niet thuishoort in het landelijke Bertem Kim Aerts

09 juli 2019

19u05 4 Bertem Even snel als massagesalon ‘The Salon’ in hartje Bertem er gekomen is, zal het ook weer verdwijnen. Na een gesprek met de burgemeester heeft ook de eigenares ingezien dat haar huisje van plezier in het landelijke dorp niet thuishoort.

Veel inwoners van de Dorpstraat in Bertem trokken in mei grote ogen toen ze vernamen dat in het huis tegenover de Natuurwinkel zich onkuise taferelen afspeelden. Behalve wat zwarte folie aan de ruiten deed niets vermoeden dat er seksuele hand-en spandiensten verleend werden. De meeste inwoners hadden geen problemen met het bordeel in hun dorp, maar burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld) zat wel verveeld met de situatie. Net zoals de bewoners langs het massagesalon die de extra animo evenmin op prijs stelden. “Sommige bezoekers hingen er al eens aan de verkeerde bel”, zegt Vander Elst. Hij riep eigenares Naomi op het matje en samen kwamen ze tot de conclusie dat de vrouw beter ergens anders haar bedje spreidt.

“Eigenlijk heb ik weinig poten om op te staan om het haar te verbieden zolang alles er binnen vier muren blijft en er geen klachten zijn. Ik heb haar toch duidelijk gemaakt dat het niet het soort handelszaak is dat wij voor ogen hebben in een landelijke gemeente als Bertem. Het is een heel beleefd gesprek geweest en ze heeft dat eigenlijk heel goed opgenomen. Vorige week heeft ze mij dan laten weten dat ze verhuist naar een locatie buiten Bertem maar nog wel ergens in het Leuvense. De laatste tijd was er eigenlijk nog weinig rumoer en was de situatie er fel gekalmeerd. Daarvoor waren het eerder kwade klanten die vertrokken met veel lawaai of op de stoep parkeerden. Maar ik kan me inbeelden dat na de heisa veel potentiële klanten wel twee keer nadachten alvorens er een bezoekje te brengen. Dat is volgens mij ook een van de redenen waarom ze nu verhuist”, bedenkt de burgemeester zich.

Roze lampjes

“Wij geven erotische massages, maar er kan wel wat meer gebeuren dan massages alleen”, reageerde zaakvoerster Naomi eerst nog. Zij kon de ophef niet begrijpen. “Dit is mijn huis en ik laat iedereen binnen die ik binnen wil laten. Hier hangen geen roze lampjes en ik maak geen reclame aan het raam. Wat is het probleem dan?” Ze stak ook nooit onder stoelen of banken wat er zich binnenskamers afspeelde.

Bij de buurtbewoners blijven de meningen verdeeld. De ene vindt dat in het centrum van Bertem geen plaats is voor een bordeel. “Zeker niet met een schooltje in de buurt. En het lijkt mij ook niet leuk voor de buren, aangezien ze exact dezelfde voorgevel hebben en er dus ook wel klanten bij hen komen aanbellen. Niet leuk, aangezien dat gezin twee kinderen heeft.”