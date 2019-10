Marie-Jeanne (66) werd gebeten door asielhond Spike: asiel belooft tegemoetkoming ADPW

22 oktober 2019

16u41 0 Bertem Marie-Jeanne Strumane (66) uit Leefdaal werd in juni op haar fiets aangevallen door hond Spike van dierenasiel De Zorghoeve. Een Ierse vrijwilliger was met het dier aan het wandelen buiten het terrein van De Zorghoeve, toen Spike zich plots losrukte en de vrouw in haar hand beet. Marie-Jeanne ondervindt vandaag nog steeds erg veel last van de beet. “Niet onze verantwoordelijkheid, maar we gaan onze goede wil tonen”, zo klinkt het bij De Zorghoeve.

Dinsdag 11 juni, zo rond 16.45 uur. Marie-Jeanne heeft net een afspraak bij de kapper achter de rug, waar ze de plaats van een vriendin had ingenomen die haar bezoekje moest afzeggen. “Ik fietste van Vossem naar Leefdaal en reed op het fietspad van de Dorpstraat rechts, zoals het hoort. Op dat moment was een vrijwilliger met de tweejarige Mechelse herder Spike aan het wandelen. Die hond zag mij fietsen, rukte zich los van de lijn en beet mij in de hand. Ik viel op straat. Gelukkig kwam er toen geen auto voorbij”, zegt Marie-Jeanne Strumane. Als bij toeval is de zoon van Marie-Jeanne de eerste die het voorval opmerkt als hij met zijn auto voorbij rijdt. “Hij was óók op weg naar de kapper en zag mij liggen. We zijn onmiddellijk naar de dokter gereden, maar die stuurde ons naar de spoedafdeling van Gasthuisberg. Daar stelden ze vast dat ik zeven beten had gekregen in mijn hand: er was een diepe bijtwonde, mijn nagelbed was volledig weg en de nagel zelf was in stukken. Die avond hebben ze nog een kunstnagel geplaatst”, vertelt Marie-Jeanne.

Zo’n vier maanden later heeft zij nog steeds last van de beet. “Ik heb geen gevoel meer in mijn duim. Ik kan geen fles meer opendraaien, geen appelsienen meer persen, en ga zo maar door. Ik kon zelfs wekenlang mijn haar niet wassen. De gevolgen op lange termijn zijn nog onduidelijk, maar er is een probleem met mijn zenuwbanen. Die zijn geraakt, waardoor ik last heb van mijn nekwervel en een hele rist medicatie moet nemen. Dat heeft mij al minstens 2.000 euro gekost, en wie weet hoe lang gaat die nog aanslepen? Ik heb een heel donkere periode achter de rug”, zo vertelt Marie-Jeanne. Gedurende de hele revalidatie staat haar man Noël Delvael (72) voor haar klaar.

Hij benadrukt dat het koppel niets tegen honden heeft. “Integendeel, wij hebben 14 jaar een yorkshire gehad. Benji was onze oogappel”, klinkt het. “Maar sinds dat voorval met Spike heb ik angst van grote honden. Als dit met een kind was gebeurd, had het dood kunnen zijn”, meent Marie-Jeanne. Het koppel diende klacht in bij de lokale politiezone VoDi (Voer en Dijle). Zij stelden een proces-verbaal op.

Marc De Keyzer van De Zorghoeve bevestigt de feiten. “Een vaste wandelaar van De Zorghoeve is met Spike gaan wandelen en ging aan de kant staan toen de dame voorbij fietste. Zij fietste vlak naast Spike, waarna hij op de fiets is gesprongen. Een jammerlijk voorval”, zo klinkt het. Vraag blijft: wie is nu aansprakelijk voor dit jammere voorval? “De wandelaars zijn aansprakelijk als er wat met de dieren gebeurt buiten het terrein van De Zorghoeve. De verzekering van die mensen stelt dat wij aansprakelijk zijn, maar dat klopt niet. Maar wij zijn bereid om een minnelijke schikking te betalen voor de wandelaar. Wij willen ons van onze goede kant laten zien. Wij kunnen wandelaars wel alleen maar aanraden om een familiale verzekering te nemen om problemen te vermijden”, klinkt het.

Waar beide partijen het wel over eens zijn, is over Spike. “Spike gaat twee keer per week wandelen en is geen slechte hond. Dit is de enige keer dat hij zoiets gedaan heeft. Hij verdient écht een goede thuis”, meent Marc. “Spike heeft recht op een goed baasje”, zo besluiten ook Marie-Jeanne en Noël.