Man die liefde niet beantwoord ziet, krijgt opschorting voor belaging KAR

19 maart 2020

15u43 0

Een man heeft opschorting van straf gekregen voor het belagen van een vrouw. De feiten deden zich voor in Bertem tussen december 2018 en februari 2019. Luc H. kon na de dood van zijn vrouw niet verkroppen dat een vriendin van zijn overleden partner niet wenste in te gaan op zijn avances. Hij bleef onophoudelijk contact zoeken met het slachtoffer via sms, Facebook, brieven en het inspreken van voicemails. De toon van zijn berichten was soms bedreigend. De man leek zijn fout in te zien voor de rechter. Daarom kon hij van de rechtbank rekenen op een gunstmaatregel.