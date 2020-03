Leah viert haar derde verjaardag in tijden van corona: cadeautjes, tekeningen, ballonnen en... een brief van de politie Joris Smets

25 maart 2020

17u52 0 Bertem Alwin Darimont (34) en Annelies Aerts (34) uit Bertem zagen hun verjaardagsplannen voor dochter Leah, die vandaag drie jaar wordt, in het water vallen. Ze zou al haar klasgenootjes op school trakteren en er zouden twee feestjes plaatsvinden. Maar door de coronamaatregelen dreigde het nu een eenzame verjaardag thuis te worden. Dat was buiten alle solidariteit van vrienden, familie, buren én de politie gerekend. Leah werd op deze speciale dag overstelpt met cadeautjes, tekeningen, ballonnen en een brief van een bevriende politieagent die haar een gelukkige verjaardag kwam wensen.

Kinderen uitleggen wat er precies aan de hand is in deze tijden van corona is niet gemakkelijk. Leah keek al maanden uit naar haar verjaardagsfeestje, maar moet haar verjaardag door de coronamaatregelen nu vieren zonder vrienden en klasgenootjes. De ouders van Leah deden een oproep om hen te helpen haar een zo leuk mogelijke dag te bezorgen. Daar werd veel gehoor aan gegeven en Leah beleefde een bijzondere verjaardag waar later ongetwijfeld nog veel over gepraat zal worden.

Solidariteit

“Het is ongelofelijk wat een solidariteit iedereen heeft getoond in deze moeilijke tijden”, zegt papa Alwin. “Leah is een hevige en enthousiaste dochter. Ze gaat sinds september naar het instapklasje in GBS ‘t Zonneveld in Bertem. Daar trakteerden al veel klasgenootjes voor hun verjaardag en ze kon niet wachten om hetzelfde te doen op haar speciale dag. Toen de scholen sloten, werd het duidelijk dat zij dit niet zou kunnen doen voor haar klasgenootjes. De feestjes die met familie en vrienden zouden plaatsvinden moesten we natuurlijk ook herzien. Heel jammer voor Leah natuurlijk, zeker omdat het de eerste verjaardag zou zijn die ze ten volle zou beseffen. Ze mist de school en haar klasgenootjes wel.”

Solidariteit

Alwin lanceerde een warme oproep naar familie, vrienden en klasgenootjes om Leah’s verjaardag toch zo speciaal mogelijk te maken. “Het is geweldig hoeveel mensen daarop gereageerd hebben”, zegt hij vol enthousiasme. “Deze ochtend hadden de buren ballonnen en een tekening opgehangen en vonden we al 3 tekeningen en kaartjes in de bus. Deze middag heeft Leah er nog eens 20 uit de brievenbus gehaald van vriendjes en klasgenootjes. Vijf mensen zijn iets aan de deur komen zetten, waaronder twee meisjes een grote mand met knuffelberen, koekjes en speelgoed. Zelfs Leah haar kinesist van toen ze een paar maanden oud was, heeft een hele mail gestuurd om haar proficiat te wensen. Een bevriende politieagent is hier gestopt met de combi om haar een informatieve brief te geven met daarop een tekening van PAW Patrol. Straks gaan we ook nog eens de naar de grootouders zwaaien vanuit hun tuin en skypen we met de familie.”

Toekomst

“Leah zelf snapt het natuurlijk allemaal niet zo goed”, vertelt Alwin. We hebben er wel wat over gepraat, waarom alle plannen gewijzigd zijn. Ze is wel enorm blij met alle aandacht die ze krijgt vandaag! We merken ook dat wij, als ouders, de andere ouders van haar klasgenootjes beter leren kennen via Skype. In tijden van corona is thuis alles wat minder gehaast en is er toch een speciale solidariteit en verbondenheid met anderen.”

Wat er vanavond nog op de planning staat voor Leah haar speciale dag? “Hapjes, frietjes en taart. En nog een cadeautje van ons natuurlijk!”